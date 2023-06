Maria Sofia Federico, 18 anni da pochi mesi, è stata una dei volti di punta de Il Collegio, esperimento sociale in onda su Rai2. Il programma si prefigge l’obbiettivo di catapultare i ragazzi in una generazione passata, facendo vivere loro la vita dei loro nonni tra olio di merluzzo e regole rigide e ferree impartite durante l’esperienza. Federico, già abbastanza ribelle durante la permanenza nello show, ha deciso di cambiare vita e abbandonare tutto ciò che ha imparato all’interno de Il Collegio. Oltre a essere femminista, animalista, vegana e attivista, Maria Sofia è una sex worker. In poche parole, vende immagini e video hard ai suoi sostenitori su Onlyfans. Una scelta politica la sua, che rivendica con orgoglio, andando anche contro la volontà dei genitori che non condividono questa strada.

Intervistata da Fanpage, la ragazza ha quindi potuto dare le sue motivazioni del perché questa professione non dovrebbe essere giudicata: “Noi veniamo al mondo senza decidere di esistere e ci troviamo in una realtà crudele, assolutamente priva di regole. Fossi nata 200 anni fa sarei stata giustiziata per qualsiasi ragione”, racconta Federico. “Voglio cercare di sfruttare al meglio queste occasioni per aiutare la collettività”. La collegiale, che ha dichiarato di aver partecipato al programma solo per aumentare followers sui social, ha quindi spiegato perché carica contenuti su Onlyfans da febbraio 2023: “Mi piace, non saprei dare una risposta più argomentata. È anche una questione politica, farlo ha comunque una valenza maggiore”.

E ancora: “Questo per me è un lavoro stabile che faccio con passione, anche se vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili”. Oltre a guadagnare “il giusto”, Federico ha un sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe diventare una regista porno e fare cose stile Erika Lust (nota regista femminista che si è molto impegnata nel campo della pornografia etica), vorrei stare sia dietro che davanti alla macchina e ovviamente non vorrei si pagasse un abbonamento, mi piacerebbe quelle cose arrivassero a più persone possibili”. Tra le 8/9 ore a settimana passate in piattaforma e gli studi per diventare regista, Maria Sofia prepara contenuti video hot con la sua fidanzata: “Sono in una relazione poliamorosa e sono fidanzatissima di lei. Mi prendo sempre sbandate assurde per persone puntualmente monogame, che mi portano all’esasperazione”. È il rapporto con i genitori però ad essere più critico: “Per quanto riguarda la famiglia il legame è peggiorato, ma già da prima era bello che sfaldato. A settembre 2022 ho comunicato ai miei genitori di volermi incamminare nell’industria del porno e quando l’ho fatto per davvero… c’è stato uno shock”.