“Arianna Meloni si è sempre occupata di organizzazione del partito. Quando eravamo allo zero per cento ed eravamo quattro gatti, e tutti ci dicevano che eravamo pazzi, Arianna c’era. Arianna da allora fa quello che ora vi siete accorti che fa”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato alla Festa del Fatto Quotidiano alla Casa del jazz 2023 da Peter Gomez e Fabrizio Esposito . Incalzato da Esposito sul ruolo pubblico della sorella della premier, Crosetto ha attaccato la vignetta di Natangelo di aprile finita nella bufera politica e oggetto di una querela. “Allora non aveva un ruolo pubblico esattamente così” ha replicato. E poi, rivolgendosi al pubblico: “Sono contento che vi esaltate a sputtanare una donna che non ha mai fatto niente di male. Perché se lo facessero su vostra figlia o vostra madre non sareste così contenti. Questo doppio pesismo è una delle cose che disgustano di più”. Parole che hanno scatenato le proteste del pubblico, su cui ha cercato di mettere una parola fine il direttore Peter Gomez: “Libera satira, in libero stato”

