Sul conflitto in Ucraina “non ho cambiato idea, da marzo dello scorso anno, quando è partita l’invasione criminale di Putin ai danni dell’Ucraina, ho capito che non avremmo potuto sostenere, anche militarmente, quel popolo invaso, perché altrimenti non saremmo neppure qui a discutere”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata da Antonio Padellaro e Wanda Marra alla Festa del Fatto quotidiano 2023 (GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO) ricevendo qualche contestazione dalla platea presente alla Casa del Jazz di Roma, sede dell’evento. “Lo so che ci dividiamo su questo, è giusto così. Putin – ha proseguito la leader dem rivolgendosi al pubblico – pensava di poter riscrivere i confini dell’Europa manu militari in poche settimane e questo è sbagliato e noi non lo possiamo accettare. Accanto a questo però ho sempre detto che non si può dismettere la prospettiva di una pace giusta, ma non possiamo nemmeno accettare che ci sia un mondo in cui un’invasione criminale avvenga senza conseguenze”. La segretaria poi ha dribblato la domanda di Padellaro, che chiedeva una condanna delle parole di Podoljak, il braccio destro di Zelensky, sul Papa e le mediazioni del Vaticano per la pace. “Guardo con grande speranza al tentativo portato avanti da Papa Francesco, dal Vaticano e anche dal cardinal Zuppi – ha detto Schlein – per costruire le condizioni che portino alla fine di questa guerra, che sta facendo male al popolo ucraino e anche al resto d’Europa. È giusto che questo tentativo sia portato avanti“