Cappelliere ammaccate, maschere per l’ossigeno che oscillano e passeggeri sbalzati in alto. A causa della forte turbolenza sul volo di Delta da Milano ad Atlanta, undici persone sono state ricoverate in ospedale. Una viaggiatrice ha girato alcuni video in cabina, mostrando i passeggeri feriti portati via in barella e le condizioni dell’aereo.

Video TikTok/Helloayo