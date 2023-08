C’è chi, dopo la pizza con l’ananas, pensava di averle viste tutte. Invece, lo chef e pizzaiolo Vincenzo Capuano, campione mondiale di Pizza e conosciuto anche per la partecipazione al programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, ha superato ogni immaginazione. Almeno secondo i suoi follower. Il pizzaiolo ha infatti proposto la “video-ricetta” di una pizza con l’anguria e con altri frutti. Un piatto definito “pizza contemporanea” negli stessi hashtag che accompagnano la didascalia, ma che quasi nessuno nei commenti sembra aver apprezzato.

“Peggio della pizza con l’ananas pensavo non ci fosse niente e invece hai rovinato un prodotto invidiato in tutto il mondo grazie anche alle persone come te…scusami ma mi hai deluso”, scrive un utente. “La colpa non è tua, è la nostra anche abbiamo TROPPO creduto in te, è chest sò í risultat”, scrive invece qualcun altro.