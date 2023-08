Le recenti dichiarazioni di Fabio Testi circa la vacanza in Grecia su una barca di 25 metri sono sembrate in contraddizione con quanto affermato in passato dall’attore a proposito della sua pensione da poco più di 1000 euro. “Andrò in barca a farmi un giro della Grecia, una barca di 25 metri” ha spiegato al settimanale Chi, e quando gli è stato chiesto come riuscisse a permetterselo viste le parole sulla pensione ha scherzato: “Che non si sappia in giro”.

L’attore in realtà ha chiarito che quella voleva essere una provocazione per sollevare una critica sul sistema pensionistico italiano: “Paola Perego aveva detto in diretta di non invitarmi più in tv. E io avevo detto che non si dice di un attore che ha fatto tanto e che ha una pensione di 1.100 euro al mese. Non volevo mica dire che ero un povero disgraziato, ma così è stato interpretato, tanto che gli amici mi hanno chiamato a più riprese per dirmi: ‘Stiamo facendo una colletta per te’. Ma la mia era soltanto una critica” ha spiegato. Eppure Testi anche in occasione di un’intervista dell’agosto 2022 al Corriere della Sera era tornato sull’argomento: “Be’, io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese” aveva confessato a proposito dei motivi per cui aveva preso parte al GFVip, “[…] ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis”.