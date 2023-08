Lo scorso dicembre, dopo la fine della relazione con il corteggiatore Ciprian Aftim, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte parlando con i propri follower aveva fatto sapere di aver perso molti chili perché stava male con se stessa. Un brutto momento che oggi, per fortuna, è riuscita a superare. E adesso, a distanza di tempo, è tornata sull’argomento per rispondere ad una domanda di un fan. “Hai preso qualche kg? Ti vedo più morbida e stai meglio”, ha chiesto l’utente nella box aperta dalla Conte. Così, l’ex tronista ha spiegato: “Confermo! Diciamo che rispetto all’anno scorso qualche kg in più c’è, ma la differenza è che ero prosciugata di tutto, ridotta a 47 kg di malessere e lacrime. Quest’anno ho deciso di fregarmene completamente, di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo anche se più morbida”. Infine: “Per tornare in forma ho tutta la vita ma deve essere un connubio tra mente e corpo, io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e ripartire ancora più forte di prima”.