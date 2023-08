“I giorni dopo la festa non ho dormito. È stata una doccia ghiacciata. Ma ora comincio a mettere a fuoco le cose”. Cristina Seymandi commenta a La Stampa il video virale con cui l’ex compagno Massimo Segre l’ha lasciata durante la festa organizzata per il suo compleanno e alla quale avrebbero dovuto annunciare le nozze previste per il prossimo ottobre. “È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le cose serie si risolvono in altro modo” spiega l’imprenditrice, che si è sentita dare della fedifraga davanti agli invitati. “Penso che le cose siano molto diverse da come lui le ha raccontate quella sera. E poi penso che non sia stata una scena degna del suo ruolo in quanto come professionista le questioni private che coinvolgono anche figli e parenti non vadano gettate sulla pubblica piazza. Poi se n’è andato via senza lasciarmi parlare accompagnato da quattro bodyguard”.

Seymandi fa sapere di essere tornata al lavoro già l’indomani “perché in ogni caso ho un’azienda e i colpi di testa non me li posso permettere. Dovevamo partire il giorno dopo per Mykonos si figuri, le valigie erano già pronte […] Se vado via andrò da sola. E, a proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis”. Concetto, questo, che ribadisce con un più esplicito: “Senti da che pulpito viene la predica“. Certa che “la verità verrà fuori”, ora l’imprenditrice ha solo una cosa in mente: “Voglio riposarmi e stare con mia figlia. La mia vita professionale mi impone di reagire e rimanere lucida. Non me l’aspettavo, ma devo andare avanti. Penserò anzi se dovrò tutelarmi nelle sedi civili e penali“.