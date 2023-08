Un tarallo tira l’altro. Lo ha capito bene l’attrice Olivia Wilde, pseudonimo di Olivia Jane Cockburn, star di The O.C. e Dr. House. L’attrice statunitense è infatti in vacanza in Puglia e via social ha condiviso con i suoi follower una riflessione proprio sui taralli. “Italia, cosa ca**o c’è dentro? Non riesco a smettere di mangiarli, ho una dipendenza”, ha detto in un video pubblicato sulle proprie storie in cui si mostra mentre mangia proprio un tarallo. In alcune storie successive l’attrice ha continuato a mostrare le bellezze della Puglia, comprese le feste estive.