Incidente on stage per Tananai. L’artista si trovava in concerto a Cinquale, in provincia di Massa-Carrara, quando nel tentativo di avvicinarsi ai fan è caduto rovinosamente dal palco. Sui social il momento è ben documentato da molte persone che stavano assistendo allo spettacolo. Niente di grave, comunque: il cantante è stato subito soccorso dagli addetti alla sicurezza e rialzatosi ha proseguito lo show. Nelle ore successive Tananai ci ha anche scherzato su. Condividendo tra le proprie stories il momento della caduta ha scritto: “Grazie Cinquale. Ci rivediamo nelle viscere della Terra“.