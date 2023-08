All’età di 62 anni si è spento Alessandro Alessandro, diventato famoso in tv negli anni ’80 accanto a Marta Flavi e Maurizio Costanzo. Il pianista da due anni lottava contro una malattia: lascia la moglie, giornalista del TG1 Cristina Guerra sposata nel 2005, e i tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. Il musicista era nato a Roscigno, in provincia di Salerno. Giovanissimo si fece conoscere nei piano bar, ma arrivò al successo quando nel 1984 Maurizio Costanzo lo chiamò a sostituire Franco Bracardi, lo storico pianista del Costanzo Show. Tra gli anni ’80 e ’90 prese parte, con il suo pianoforte, ad Agenzia Matrimoniale di Marta Flavi. Nel suo curriculum anche collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali: da Lucio Dalla a Michele Zarrillo, Pino Daniele, Renato Zero, Raf, ma anche Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti.