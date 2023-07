“Sono intervenuto in commissione Lavoro sperando nella resipiscenza della maggioranza, che si ravvedessero. Invece c’è un atteggiamento di chiusura totale. L’unica cosa che hanno saputo presentare in quattro mesi di lavoro è un loro emendamento completamente soppressivo della nostra proposta. La presidente Meloni non si prende la responsabilità di portare rispetto e restituire dignità a tre milioni e 600 mila lavoratrici e lavoratori che prendono buste paga da fame. Facciamo la nostra battaglia in Commissione e in Aula e se non sarà sufficiente parleremo al Paese intero. Continueremo la nostra battaglia nel Paese”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un punto stampa fuori da Palazzo Montecitorio. Parlando con i cronisti fuori Montecitorio, in merito alla proposta di una raccolta firme sul salario minimo lanciata dalla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, Conte aggiunge: “Adesso noi facciamo la nostra battaglia in commissione, andremo in Aula e continueremo lì la nostra battaglia. Se non sarà sufficiente, parleremo al Paese intero”.