Yevgeny Prigozhin – capo di Wagner, il più potente gruppo di mercenari russi – torna a diffondere accuse contro Mosca su Telegram. In un video di 30 minuti si scaglia contro il vertice militare del Paese, accusato di continuare a “ingannare” il popolo russo sulle giustificazioni che hanno portato Mosca a dare il via all’invasione dell’Ucraina.

Prigozhin ha respinto le affermazioni di Mosca secondo cui Kiev stava progettando di lanciare un’offensiva sui territori controllati dalla Russia nell’Ucraina orientale nel febbraio 2022. “Non è successo nulla di straordinario alla vigilia del 24 febbraio”, ha detto Prigozhin, aggiungendo che “il ministero della Difesa sta cercando di ingannare l’opinione pubblica e il presidente, raccontando la storia che ci sono stati livelli folli di aggressione da parte ucraina e che ci avrebbero attaccato insieme all’intero blocco della Nato“. In realtà, ha detto il capo di Wagner “Kiev non ha bombardato il Donbass per 8 anni, solo le posizioni russe. E l’operazione speciale è stata avviata per un motivo completamente diverso”. Prigozhin ha infine aggiunto che la leadership russa avrebbe potuto evitare la guerra negoziando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Anche questa volta torna a puntare il dito contro ministro della Difesa russa, Sergej Shoigu, che in passato lo stesso capo di Wagner aveva definito “incapace”, “incompetente” e “corrotto”. Evitando sempre di attaccare il presidente della Federazione russa: nella sua chiave di lettura anche Putin sarebbe, infatti, vittima di questo “inganno”. Prigozhin aggiunge che “il secondo esercito mondiale” è una bolla d’aria scoppiata dopo l’invasione dell’Ucraina. Il capo del gruppo di mercenari filo-Cremlino ha anche affermato che le truppe russe si starebbero ritirando nelle zone di Zaporizhzhia e Kherson, come riporta la testata online Meduza. “Le forze armate ucraine stanno premendo sull’esercito russo, ci stiamo lavando con il sangue, nessuno dà riserve, non c’è controllo”, ha detto. Allo stesso tempo, il ministero della Difesa e lo Stato Maggiore, secondo Prigozhin, “sperano ancora di poter vincere questa guerra“. “Ma poiché non c’è gestione, non ci sono successi militari, la leadership del ministero della Difesa sta ingannando in modo attento il presidente”, ha concluso Prigozhin.