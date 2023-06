Un velivolo ultraleggero piper è precipitato in un canalone di una zona non abitata verso mezzogiorno nei pressi di Cellole, provincia di Caserta. Nell’impatto sono morte le due persone che erano a bordo. Secondo quanto riporta Il Mattino, sono padre e figlio, Enrico e Luigi Amatore. Identificati solo in un secondo momento poiché trovati incastrati tra le lamiere del mezzo, un biposto monomotore. I due erano residenti a Mugnano di Napoli.

Dopo aver geolocalizzato la zona della tragedia sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca insieme ai vigili del fuoco di Caserta, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due uomini. Secondo le ricostruzioni i due erano decollati dal campo di volo “Delta Club” di Castel Volturno verso le ore 10:40 del mattino. Al momento è in corso la messa in sicurezza del luoghi, dopodiché verrà rimosso il velivolo.