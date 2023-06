Momenti di grande tensione fuori dal deposito di Mondo Convenienza di Campo Bisenzio, a Firenze. Decine di montatori e facchini, che lavorano per una ditta in subappalto, sono in sciopero da diversi giorni in segno di protesta per le paghe ritenute inadeguate e per i turni di lavoro troppo duri. Questa mattina un lavoratore alla guida di un furgone in uscita dal magazzino, nel tentativo di evitare il picchetto, ha sfondato una recinzione per poi scontrarsi con alcuni lavoratori che gli stavano bloccando la strada. Nel video diffuso dal sindacato SiCobas, si vede il momento in cui il veicolo investe un lavoratore.