Il braccio teso, l’urlo “Decima”. Poi le polemiche. La parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica ha scatenato polemiche per quello che alcuni osservatori hanno ritenuto essere un saluto fascista dei militari italiani, in onore alla famigerata Flottiglia X MAS della Repubblica Sociale, di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alle alte cariche dello Stato presenti. Quello al quale si è assistito nel corso della parata, però, non è la celebrazione dell’unità nota per il collaborazionismo con le truppe naziste e per i crimini di guerra commessi, ma di una pratica che si ripete regolarmente durante questo tipo di manifestazioni.



L’episodio ‘incriminato’ è quello del saluto delle truppe al grido di “Decima”. Una scelta che alcuni osservatori hanno interpretato come un tentativo di celebrare la X MAS di fronte al nuovo governo di destra. Ma non si tratta di una ‘dedica’ pensata ad hoc, bensì di una consuetudine che si è ripetuta nel corso anche dei precedenti esecutivi e che non ha alcun richiamo nostalgico. Come spiega David Puente su Open in un articolo di fact checking, questo saluto viene infatti utilizzato dalle Forze Armate da sempre, persino dai componenti della Croce Rossa.

Gli incursori del Comsubin non sono la X MAS

Nel corso delle polemiche nate successivamente alla parata c’è anche chi ha sostenuto che a fare il “saluto fascista” fosse proprio l’unità collaborazionista. Un errore storico, dato che la X Flottiglia Mas fedele alla Repubblica Sociale Italiana è scomparsa nel 1945, con la definitiva liberazione dell’Italia dal fascismo. A fare il contestato saluto è invece stato il reparto speciale del Gruppo Operativo Incursori (GOI) del Raggruppamento Teseo Tesei, meglio conosciuti come Comsubin. A spiegarlo è stata la stessa Marina Militare in un tweet.

#2giugno #FestaDellaRepubblica

Preceduta dalla Bandiera di Guerra del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei”, comunemente noto con il nome di #COMSUBIN, sfila ora una Compagnia del Gruppo Operativo Incursori, le Forze Speciali della #MarinaMilitare pic.twitter.com/OdvANaSOwC — Marina Militare (@ItalianNavy) June 2, 2023