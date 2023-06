La tecnica con cui il presunto omicida di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello, ha cercato di bruciarne il corpo “per ben due volte” è stata “cercata, studiata, preparata”. Lo ha detto in conferenza stampa la procuratrice della Repubblica, Alessia Menegazzo. “È stata contestata la premeditazione – ha continuato Menegazzo – aveva già organizzato come ucciderla e come disfarsi del cadavere. Ha sparso dell’alcol sulla vittima, e poi della benzina, in un secondo momento, in garage.