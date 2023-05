Stavano festeggiando un compleanno i turisti, sorpresi da un violento temporale e una tromba d’aria ieri sul lago Maggiore. Quattro i morti: due uomini e due donne. Si tratta di una cittadina russa, di un israeliano, di due italiani. Fra di loro c’è anche la compagna dello skipper come conferma la Procura di Busto Arsizio (Varese) che indaga sull’incidente nautico. Il battello su cui si trovavano le quattro vittime con altre venti persone – fra turisti e membri dell’equipaggio – si è capovolto al largo di Lisanza (Varese) durante il maltempo che ha colpito la zona del lago Maggiore ieri nel tardo pomeriggio. I naufraghi sono stati soccorsi da altre barche o sono arrivati a riva a nuoto. Almeno cinque sono rimasti feriti, nessuno in modo grave. Uno dei corpi è stato trovato nel relitto dell’imbarcazione, a una quindicina di metri di profondità. L’imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettuava sul lago servizi di accompagnamento per turisti.

La barca, una house-boat, si è ribaltata e inabissata. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per cercare i dispersi, in azione anche elicottero. La barca, secondo la ricostruzione, ha ‘scuffiato’ per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua. Sul posto cono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. Sono stati trasportati in ospedale tre persone in codice verde ad Angera (Varese) e due in codice giallo a Gallarate (Varese) e Varese. Altri 15 sono stati soccorsi e assistiti sul posto. L’imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. A bordo vi erano un paio di componenti l’equipaggio.