Le notizie sul suo futuro televisivo occupano la scena mediatica, in uscita dal pomeriggio di Rai1, nonostante una buona prova per due stagioni, per volontà della nuova governance scelta dal governo Meloni. Stiamo parlando di Serena Bortone, la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ieri pomeriggio si è però resa protagonista di una doppia gaffe.

La puntata si è conclusa in anticipo per lasciare spazio alla diretta del Tg1 da Milano in occasione del 150° anniversario della morte dello scrittore e poeta Alessandro Manzoni. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin era presente in studio per parlare dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Bortone ha, dunque, annunciato l’imminente diretta del notiziario ricordando Manzoni con una citazione errata de “I promessi sposi”: “Mi viene in mente ‘Quel ramo del lago di Garda’ che aveva una visione…“.

Pichetto Fratin interviene con stupore per correggerla: “Lago di Como, lago di Como“. La padrona di casa prova ad uscire dall’imbarazzo correggendosi: “Eh di Como! Certo…che volge a mezzogiorno” ma scivola nuovamente poco dopo “tra due catene non indistinte di…vabbè vado a memoria, insomma non ero preparata”.

“Tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi”, la citazione corretta. L’errore ha fatto subito il giro dei social con tutte le prese in giro del caso.