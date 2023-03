Cantanti, politici, gente comune e tanta informazione sono gli ingredienti del talk “Oggi è un altro giorno”, condotto per il terzo anno consecutivo dalla padrona di casa Serena Bortone in diretta dal lunedì al venerdì su Rai Uno dalle 14:05 alle 16:05. In studio con la Bortone anche “gli affetti stabili” presenti per confrontarsi anche con gli ospiti. Tra questi il maestro Antonio Mezzancella per i momenti musicali, da “Ballando con le Stelle” Samuel Peron e Alessandro Egger e Jessica Morlacchi.

La conduttrice è stata ospite della nuova puntata del talk Programma, martedì 14 marzo dalle ore 17 con Claudia Rossi e Andrea Conti. Rivedi la diretta.