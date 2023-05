Neanche il tempo di spegnere le candeline, che è stata inondata di giudizi negativi da parte dei soliti criticoni. Parliamo di Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. La ragazza, classe 2007, è molto attiva sui social dove, si sa, molte persone sfogano la propria frustrazione. Cos’è accaduto questa volta? Lo scorso 13 maggio, Chanel ha festeggiato il suo 16° compleanno e, nei giorni scorsi, ha deciso di pubblicare qualche scatto del party su Instagram, dov’è seguita da 386 mila follower. Tanti i ‘mi piace’, i commenti positivi e di auguri ma molti di più quelli negativi: “16 anni??”, “Sembra una cinquantenne”, hanno scritto alcuni criticando il suo aspetto estetico. Di una ragazza di 16 anni, che magari semplicemente ama truccarsi e indossare vestiti griffati. Ma c’è un dettaglio, in particolar modo, che ha fatto letteralmente scatenare il putiferio. Si tratta della torta di compleanno, che riportava la seguente scritta: “Reggo più alcol che persone“. In molti hanno sottolineato come una frase del genere sia fuori luogo per una ragazza neanche maggiorenne: “Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza… a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande”, “A 15 anni? Ahahahah”, “Non bere Chanel” oppure ancora: “Come cambiano le generazioni… A 15 anni mia madre mi avrebbe uccisa se avessi toccato un goccio di alcool”.

Un vespaio, al quale sono seguiti diversi commenti di chi ha deciso di difendere Chanel. “Ma che ca**o vi ha fatto sta ragazza se può sapè? Non è diversa da tante ragazze della sua età ma non credo che andate sotto ai loro profili a scrivere cattiverie. Commenti vergognosi soprattutto da gente adulta; poi quando ci sono episodi di bullismo tutti ad indignarsi. Se questo è l’esempio che date ai vostri figli, non c’è speranza”, “Ma guardate le vostre di figlie che per andare in discoteca si vestono nei bagni pubblici la maggior parte beve come spugne. E vi fate giudici di una ragazza solo perché economicamente può vestire di marca e pubblica ciò che fa. Guardate i cellulari dei vostri figli, prima di giudicare!”, “Indignati? I vostri figli sapete che fanno? Almeno lei rende pubblica una torta con una frase ironica. Non avete messo al mondo dei santi, vi fanno solo fessi… rilassatevi!”.