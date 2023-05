Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha pubblicato nelle sue Instagram Stories diverse foto che la ritraggono all’età di 19 anni, quando era ancora un’adolescente e sfoggiava un look da “querela”. È lei stessa a definire così il suo aspetto, commentando con la sua sagace ironia quelle immagini. Ad esempio, accanto ad uno scatto scrive: “Qui sicuramente ero in post serata a giudicare dal gonfiore”, ma di commenti ironici ce ne sono diversi, infatti, la stessa showgirl nella prima immagine fa sapere di avere una carrellata di foto del genere e afferma: “Forse dovrei querelare la truccatrice e il parrucchiere che mi hanno detto che stavo bene“.

Ma Aurora non vuole solo strappare un sorriso, il suo obiettivo è legato a quella sensazione di sentirsi brutta a causa del paragone tra lei e la madre Michelle che ha sempre subito. Infatti, la showgirl ha pubblicato questa serie per criticare chi usa ancora queste immagini per parlare di lei, invece di quelle che la ritraggono oggi nella versione migliore di lei: “Mi fa morire che ho un sacco di foto belle degli ultimi anni ma per qualche strana ragione usano sempre le foto di quando avevo 19 anni e il coraggio di uscire così”.