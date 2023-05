Sull’elezione di Chiara Colosimo come presidente della commissione Antimafia si esprime il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi: “È stata un’occasione persa, data anche la lettera che avevamo mandato noi associazione dei familiari delle vittime di stragi. La vicinanza di Colosimo a Ciavardini (ex esponente dei Nar, condannato in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna) è una cosa che crea un vulnus di credibilità a tutta la commissione Antimafia. Il fatto che questa persona sia eletta solo coi voti della destra è un altro segnale bruttissimo: gli altri partiti non potevano fare diversamente. La risposta di Colosimo? Le spiegazioni potevano anche essere date prima della sua elezione. Hanno fatto del teatro, minando la credibilità della commissione. Il governo ha fatto in modo di nominare quella persona e tutto il centrodestra è responsabile. Questo gli fa disonore.”