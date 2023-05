“Crosetto ha detto, rispondendo a una polemica del giorno precedente con il fisico Rovelli, che chi è per la pace è filorusso”, allora “il problema è che sono anch’io filorusso perché sono anch’io per la pace, come Papa Francesco è per la pace. Quindi tutti filorussi”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato da Michele Santoro sulla nuova piattaforma Servizio Pubblico. Per l’ex premier quello di Crosetto “è un modo di ragionare assolutamente che non regge, sconclusionato, che vuole creare confusione anche nell’ordine logico delle questioni, gravissime, che sono sul tavolo”.

Durante l’intervista con Santoro (qui il link per rivederla), Conte ha anche assicurato che il Movimento 5 stelle parteciperà alla Staffetta dell’Umanità per la pace, in programma domenica 7 maggio. “Per le cause giuste sono e siamo sempre disponibili”, ha detto Conte.

COME PARTECIPARE ALLA STAFFETTA: ECCO LE INFORMAZIONI