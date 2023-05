Schiacciato da una macchina da lavoro: è morto così oggi un altro operaio, Luca di Noto, 31enne, mentre era al lavoro in un capannone di un’azienda metalmeccanica nella contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa.

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli specialisti del Nucleo investigativo circondariale tutela ambientale e sanitaria (Nictas) della procura di Siracusa, che però hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Le lesioni da schiacciamento, secondo quanto accertato dal medico legale nella prima ispezione, sono state fatali.

Sull’incidente i magistrati hanno aperto un’inchiesta: gli inquirenti hanno interrogato i compagni di lavoro della vittima per accertare eventuali responsabilità e verificare che l’operaio indossasse tutti i dispositivi di protezione personale per lavorare in sicurezza. Al vaglio anche la posizione lavorativa dell’uomo. Solo due giorni fa un altro operaio 48enne è morto sempre in Sicilia, questa volta a Palermo, mentre si occupava della manutenzione di un autocompattatore.