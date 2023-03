“Oggi (mercoledì 29 marzo, ndr) ho parlato con Giorgia Meloni, capo del governo italiano. L’ho ringraziata per i suoi principi, per la sua determinazione, per la vera forza europea che si avverte nelle sue parole e azioni in difesa della libertà”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo quotidiano discorso serale alla nazione. “Abbiamo discusso di relazioni bilaterali e in generale della nostra difesa contro l’aggressione russa. L’ho informata riguardo la situazione sul campo di battaglia, riguardo ai nostri bisogni. Già nei prossimi mesi potremo essere più attivi lungo il confine”.