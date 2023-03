Se mai vi venisse in mente di nascondere i vostri risparmi in una buca nel giardino, leggete questo articolo prima di farlo. L’utente di TikTok @jerry_rico92 ha raccontato infatti in questo video diventato virale la disavventura che gli è capitata quando ha deciso di seppellire in una buca scavata nel terreno i risparmi che aveva messo da parte per fare un regalo alla sua fidanzata. L’uomo aveva pensato di nascondere così i soldi necessari a comprare l’ultimo modello di iPhone che voleva donare all’amata per San Valentino: aveva pensato che quello potesse essere l’unico posto in cui lei non li avrebbe mai scoperti ma non ha fatto i conti con le conseguenze dell’umidità del terreno. Pur avendo messo il denaro in una busta di plastica, quando dopo due mesi è andato a dissotterrare le banconote, ha trovato una brutta sorpresa: i soldi erano completamente marciti e, nel punto dove li aveva sepolti, era spuntato un alberello. Immancabili i commenti ironici degli utenti: “Troppi film sulla droga”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Non era più facile aprire un conto in banca e tenerli lì?”, “E così spuntò un albero di soldi”.