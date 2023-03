La moglie è malata? Lui chiede il divorzio e si abbatte un diluvio di polemiche: “Ma come si può abbandonare una compagna con problemi di salute gravi?”. Wolfgang Porsche non ha però alcuna intenzione di far retromarcia. Il cognome dice tutto: è un componente della famiglia delle auto superlusso celebri in tutto il mondo. E’ un dirigente dell’azienda ed è miliardario. Perché vuol farla finita con la moglie? Lei, Claudia Huebner di 74 anni, soffre di demenza e lui, e ne ha 79, dice che la convivenza è ormai diventata “insopportabile”. La vicenda è giunta sulle pagine dei giornali, generando una spirale di curiosità proprio per quel cognome che ricorda subito un marchio iconico. Poi si è scoperto che il manager austro-tedesco sta in realtà frequentando un’altra donna. E’ un’amica di vecchia data che ha 59 anni e tutti sussurrano che sia la sua nuova partner. E’ una circostanza che ha rinfocolato ancora di più le critiche. E il commento più generoso è: “Vuole liberarsi della moglie per spassarsela”.

E’ vero che, confermano gli amici della coppia, Claudia è profondamente cambiata. La malattia ha alterato in maniera irreversibile la sua personalità. Un declino inarrestabile. Racconta la popolare Bild: una donna che ha un passato prestigioso da consigliera del governo tedesco non è più in grado di badare a se stessa e di formulare ragionamenti sensati. Da due anni viene seguita 24 ore su 24 dalla figlia e da quattro badanti. Ha bisogno di assistenza continua. Da qualche mese non è nemmeno più in grado di muoversi. Conoscendo con sempre maggior precisioni i dettagli di questo declino, i tedeschi si sono ancora più indignati. Porsche ha fatto però chiaramente capito di non aver intenzione di trascorrere il resto della sua vita accanto a una donna soffrente. Nemmeno se ha vissuto con lei 16 anni e con la quale condivide due figli. Anzi: ha proprio citato i “drastici cambiamenti della personalità” come principale motivo della richiesta di separazione.

E allora conosciamolo meglio. Wolgang è oggi il presidente del consiglio di sorveglianza di Porsche Automobil Holding Se e di Porsche AG. I beni della famiglia sono stimati di 22 miliardi di dollari. E’ il figlio più giovane dell’ex designer e amministratore delegato di Porsche AG Ferdinand Porsche Jr. e della moglie Dorothea Reitz. Ancora: il nonno Ferdinand Porsche senior è stato il fondatore di Porsche. Claudia non è la prima moglie: è stato sposato in precedenza con la regista Susanne Bresser dal 1988 fino al divorzio sancito nel 2008. Hanno avuto due figli.

E adesso puntiamo l’obiettivo su quello che tutti i media tedeschi, a partire dalla rivista Bunte, indicano come la sua nuova fiamma. Gabriele Prinzessin zu Leiningen ha 59 anni ed è nata a Francoforte sul Meno. Non ha una storia meno avventurosa: discende da una famiglia di imprenditori tedeschi e nel suo Paese è conosciuta anche come “la principessa Inaara Aga Khan”. Infatti è stata sposata per 16 anni con il miliardario Aga Khan IV. E’ l’imam dei musulmani sciiti ismailiti di tutto il mondo. Afferma di essere diretto discendente del profeta Maometto. I due hanno avuto un figlio, il principe Aly Muhammad Aga Khan. Dopo la fine del matrimonio, una battaglia lunghissima per il divorzio. Gabriela è stata modella e impegnata in progetti di filantropia. Anche lei ha avuto un precedente marito: il principe Karl Emich di Leiningen, che a sua volta rivendica una discendenza dai Romanov. Racconta il Daily Mail che è stata legata anche al magnate immobiliare Juergen Kellerhals. Era con lui al Festival dell’Opera di Salisburgo nel 2019.