“Don’T Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo”, condotto da Gabriele Corsi, è il game show di punta del canale Nove. Il conduttore e speaker radiofonico sarà ospite nella nuova puntata del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, giovedì 23 marzo dalle ore 17:30. L’appuntamento è in streaming su Facebook e YouTube di FqMagazine e de Il Fatto Quotidiano.

Prodotto da Banijay Italia, “Don’t Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo”, il fenomeno Karaoke del momento mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti si esibiscono proprio come nei migliori karaoke, fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e scompariranno le parole. In quel momento gli sfidanti dovranno sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia.