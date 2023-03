Sarebbero ben quattro, non più una solamente, le statue che piangerebbero nel piccolo comune di Trevignano Romano che, da settimane, è sulle cronache nazionali per questo presunto evento legato alla lacrimazione e all’apparizione della Madonna. A raccontare questa “rivelazione”, in queste ore, è Mattino Cinque News che continua a occuparsi della Madonna di Trevignano Romano, ormai conosciuta così dai tanti pellegrini e dai semplici curiosi che si recano quotidianamente nel luogo delle apparizioni e, in particolare, il 3 di ogni mese, giorno in cui la Madonna apparirebbe a Gisella Cardia. E’ l’ex imprenditrice siciliana, condannata a due anni di reclusione in primo grado per bancarotta fraudolenta con pena sospesa, e ora veggente, a quanto pare, ad aver acquistato e poi donato queste statuine raffiguranti la Vergine Maria durante un pellegrinaggio a Medjugorje. Ora, la quarta si troverebbe a casa di un’ex amica di Cardia, che, vedendo dinanzi l’uscio della casa l’inviato del programma Mattino Cinque News, non la prende molto bene. Inizialmente nega per poi mettere in dubbio l’esistenza di questa statuina: “Lo so io quello che c’è dentro a casa mia”, cacciando definitivamente l’inviato del programma Mediaset dalla propria casa. “Vai via, tanto da me non tiri fuori una parole. Vai o ti tiro un pezzo di legno”, afferma con irritazione l’amica della Cardia all’inviato.