morti in mare per fare propaganda sulla povera gente non è stato il M5S, che non crede che il governo, come Meloni disse in un tweet nel 2015, dovesse essere indagato. Su Cutro voi non siete stati in grado di dirci cosa e dove non ha funzionato”. Ad attaccare in Aula la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata la deputata M5s Vittoria Baldino, “Chi in quest’Aula negli ultimi dieci anni ha usato leper fare, che non crede che il governo, come Meloni disse in un tweet nel 2015, dovesse essere indagato. Su Cutro voi non siete stati in grado di dirci cosa e dove non ha funzionato”. Ad attaccare in Aula la presidente del Consiglioè stata la deputata nel corso del dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue , accusando il governo di “becera ignoranza ed incapacità”.

Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva e deputato di Azione-Iv. Gruppo parlamentare che poi ha pure votato Parole alle quali, prima dell’intervento della stessa Meloni nelle repliche, ha risposto non il centrodestra, ma un altro esponente dell’opposizione (almeno sulla carta),coordinatore die deputato diGruppo parlamentare che poi ha pure votato una parte della risoluzione di maggioranza (mentre si è visto approvate parti della sua risoluzione sulle quali il governo aveva dato parere favorevole, ndr).

“Presidente Meloni ci riconosciamo nelle sue parole decise e ferme sull’Ucraina e sull’azione di questo governo, ma lei si può permettere questa posizione decisa anche perché c’è un pezzo di opposizione che la condivide, perché le esitazioni di parte della maggioranza non ci piacciono, non ci piacciono le assenze e alcune dichiarazioni”, ha esordito Rosato di Azione-Iv, citando ad esempio le parole di Silvio Berlusconi su Kiev e il suo presidente Volodymyr Zelens’kyj.

E ancora: “Dobbiamo dire chiaramente che questo Paese continua a sostenere l’Ucraina e lo dico a chi sostiene che per avere la pace basta che Kiev si arrenda”, ha aggiunto, puntando contro il M5s. Poi, sull’immigrazione, l’altro ‘soccorso’, contro l’intervento della deputata Baldino: “Parole inaccettabili su Cutro. Non posso pensare che da destra a sinistra non ci sia chi non ha un nodo in gola davanti a quelle bare. Anche perché le cose peggiori sull’immigrazione le ha fatte il governo Conte I“, ha attaccato, incassando gli applausi del gruppo di Fratelli d’Italia.