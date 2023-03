Non si fermano le violenze in Francia dopo l’approvazione della contestata riforma delle pensioni. Questa volta a far discutere, però, non sono le strade messe a ferro e fuoco dai manifestanti ma le violenze della polizia. In particolare, un video molto diffuso sui social mostra un agente membro del gruppo di polizia Brav-M sferrare un violento destro sul viso di un manifestante, che cade a terra e resta immobile. I fatti sono accaduti a Parigi, a rue Saint Antoine, vicino alla Bastiglia. La polizia ha aperto un’inchiesta interna dopo che il fatto è diventato di dominio pubblico.