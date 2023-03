E’ in arrivo a Piombino, in provincia di Livorno, la nave rigassificatrice acquistata da Snam a Singapore. La Golar Tundra sta risalendo il mar Tirreno, scortata dalla Marina Militare. Una nuova manifestazione è stata organizzata in mattinata dai cittadini contrari al progetto: un flash mob è stato animato da una cinquantina di persone che hanno fatto una marcia dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, poco più di un chilometro di strada. Nel corso dei mesi sono state decine le manifestazioni pubbliche, con cortei, raduni, sit in, quasi 70 con quella di stamani.

In vista dell’arrivo della nave, la prefettura di Livorno ha coordinato una serie di servizi delle forze dell’ordine per cui pattuglie di polizia e carabinieri stanno effettuando vigilanza sia all’ingresso della cittadina, sia sul viale che conduce al porto, ma – secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa -al momento non c’è l’effetto di una “città blindata“. Si notano arrivando nella cittadina solo alcune auto di polizia e carabinieri con le luci delle sirene accese. Il porto è accessibile per i traffici marittimi, soprattutto passeggeri. Non è raggiungibile, invece, anche per ragioni di sicurezza, la banchina dove sarà ormeggiata la Golar Tundra, un molo che tuttavia si trova dalla parte opposta della stazione marittima, in un’area portuale adiacente alle grandi acciaierie e alle altre industrie. Dall’abitato di Piombino l’arrivo al largo della nave è osservabile, se non ci sarà foschia, da piazza Bovio, un promontorio naturale sul mare appena usciti fuori dal centro storico e pure sulla via panoramica che lo ricongiunge alla zona degli impianti sportivi.

Le operazioni di attracco e ormeggio della Golar Tundra alla banchina industriale del porto toscano non inizieranno subito, ma solo dopo che sarà cessato il traffico marittimo commerciale dei traghetti per le isole, in particolare da e per l’Elba verso cui esistono corse frequenti, anche a tarda sera. La nave rigassificatrice è lunga circa 300 metri e dopo aver preso il punto pilota al largo verrà guidata da rimorchiatori in porto, dove sono previste manovre di rotazione per il corretto affiancamento in banchina. Per effettuare tali operazioni è necessario evitare ogni tipo di movimento o ingombro navale o nautico all’interno del porto.