Chi l’avrebbe mai detto che il 2023 si sarebbe aperto con un periodo difficile per i Ferragnez? Nessuno, probabilmente, vista la coesione che la coppia ha sempre dimostrato. L’arrivo dei figli Leone e Vittoria non aveva fatto altro che irrobustire il loro legame, ma come in tutte le migliori famiglie prima o poi arriva qualche crepa, quella che mette davvero alla prova. Sì, perché non è tutto rosa e fiori, dischi di platino e incassi da capogiro con le attività imprenditoriali. Succede che la vita, quella vera, si metta di traverso e in pochi istanti mandi in frantumi le certezze rimettendo in discussione tutto.

Nella vita di Chiara Ferragni e Fedez l’evento scatenante sarebbe stato il tumore al pancreas diagnosticato al cantante. L’intervento è andato bene ma una tegola di simile portata non può non scombussolare chi se la ritrova tra capo e collo. Le ripercussioni, una volta curate quelle fisiche, sono state emotive, che probabilmente sono anche più subdole perché spesso agiscono nell’ombra e scavano indisturbate nell’animo. Quando poi vengono a galla, però, fanno rumore. “Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni né quelle delle persone che vi stanno accanto” ha scritto il rapper di recente sui social.

La malattia sembra quindi essersi insinuata in qualche modo nella coppia più seguita (e criticata) d’Italia, e le conseguenze nell’ultimo mese sono state sotto gli occhi di tutti. Il Festival di Sanremo doveva rappresentare un momento molto importante nella carriera della Ferragni e così è stato ma è altrettanto vero che l’imprenditrice digitale non è riuscita a viversi questa tappa professionale come avrebbe voluto. Il twerk di Rosa Chemical su Fedez, il bacio tra di loro sul palco, il silenzio – assordante – sui social per diversi giorni: tutti indizi che tra Chiara e Federico qualcosa stava scricchiolando. Voci di divorzio che si rincorrono, lui che torna sui social e si mostra in tutta la sua vulnerabilità portando alla luce una balbuzie inaspettata. Poi l’ammissione che non è un bel periodo: “Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto con effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di procurarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera” ha ammesso Fedez, che ha proseguito: “Non sono ancora al 100%, ma miglioro giorno dopo giorno”. Quindi le parole sulla moglie che i fan aspettavano: “In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, l’unica persona che mi è stata accanto e mi spiace abbia dovuto subire una tempesta di m***a mediatica immeritata”.

Poi è stato il turno della Ferragni, che si è confidata su Instagram: “È normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia”. In uno slancio di normalità Chiara ha parlato dei propri momenti bui, quelli in cui si è ritrovata a piangere da sola perché le sue spalle iniziavano a non reggere la pressione e le responsabilità professionali e private: “Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre”. Arriverà anche per lei il tempo di prendersi cura delle proprie ferite, “per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente”. Ed eccoli marito e moglie, che tornano a mostrarsi insieme sui social, mano nella mano. Certo un po’ più accartocciati dalla vita, ma pronti a ripartire da dove rischiavano di perdersi.