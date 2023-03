Madalina Ghenea è stata tra gli ospiti di Verissimo della puntata andata in onda sabato 11 marzo e con Silvia Toffanin si è raccontata a cuore aperto, lasciandosi andare ad un accorato sfogo circa il periodo più buio della sua vita, quello in cui è stata vittima di stalking. “Da bambina non sapevo bene cosa avrei fatto nella mia vita perché il posto in cui sono nata è anni luce lontano dal mondo di Hollywood. La vita però, mi ha dato la possibilità di scoprire il cinema e la mia passione per esso e così ho avuto l’occasione di lavorare con tanti professionisti del settore”, ha esordito la modella e attrice romena iniziando a ripercorrere la sua carriera. Quindi ha confidato: “Ovviamente, la mia posizione ha fatto sì che io acquisissi molta notorietà e che quindi le persone mi conoscessero sempre di più. Purtroppo negli ultimi sei anni sono stata vittima di stalking: mi hanno rubato più volte i profili social o si sono spacciati per me. Ho avuto davvero paura anche se, fortunatamente, non ho mai conosciuto questa persona fisicamente. Devo ringraziare la Procura di Milano perché è riuscita a individuare lo stalker”, ha concluso Ghenea.