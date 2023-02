Certo non è il Fedez a cui tutti siamo stati abituati e va detto, è così anche perché il contesto non è certo quello di Muschio Selvaggio. Quello che si è visto oggi, nella prima puntata del nuovo progetto Wolf- storie che contano intanto è un Fedez più posato. E pure emozionato. Il motivo? C’è chi dice il periodo non facile che sta passando ma meglio non azzardare supposizioni e dire che sono semplicemente cose che capitano.

Dopo aver rotto il silenzio annunciando l’uscita del suo nuovo progetto, oggi alle 13 puntuale è andata in onda su YouTube la sua prima diretta. La leggera tensione di Fedez si percepisce all’istante, quando spiega il contenuto del podcast: “Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria per raccontare le mie velleità imprenditoriali. Siccome mi reputo anche un discreto imprenditore e poter portare quelle che sono le mie esperienze e portare anche quelle di personaggi terzi che verranno come ospiti”.

Le domande continuano e Fedez spiega meglio come verrà strutturato il ‘programma’. Continuando a bere acqua a causa della balbuzie conclude poi: “State tranquilli tutti perché non interromperò nessuno. Vedrete questo grande sforzo che farò io per non interrompere nessuno e spero di non balbettare come oggi perchè mi è partita la balbuzie, incredibile“. I commenti da parte degli utenti preoccupati non sono mancati, c’è chi si chiede: “Ma cosa succede a Federico, l’ho sempre visto come un maestro nell’interloquire con anche una buona padronanza lessicale, vederlo così agitato, stressato e balbettante mi preoccupa molto, riprenditi”, Ancora: “Quanto è nervoso, gli trema la voce”, “Come balbetta si vede che sta in ansia”.