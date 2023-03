Al Festival di Sanremo nessuna ospitata, nessuna conferenza stampa, nessuna intervista. Anna Oxa ha interrotto il suo lungo silenzio mediatico rilasciando a “Belve“, talk show di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, la sua prima intervista. Ora sarebbe disponibile per un bis, almeno stando a quanto rileva il sito DavideMaggio.it: “Non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l’intervistas a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l’invito di Mara Venier nella sua Domenica In”.

Una trattativa, quella tra la Rai e la cantante albanese, particolarmente complicata e destinata a naufragare. In primis per una questione economica, l’artista avrebbe chiesto un cachet importante di circa 35 mila euro, cifra ritenuta troppo elevata per il programma domenicale del servizio pubblico. Oltre al contenzioso tra la cantante e il servizio pubblico ancora in corso, nato dopo la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Ospitare Anna Oxa che ha questioni legali aperte con l’azienda si sconterebbe con le policy del servizio pubblico, questione che non si è posta per “Belve” perché lo show è prodotto esternamente dalla società Fremantle, per “Domenica In”, prodotto realizzato internamente, non sarebbe possibile ripetere l’eccezione già fatta con “Sanremo 2023”.

La cantante aveva così spiegato nel programma in onda su Rai2 la decisione di non rilasciare dichiarazioni al Festival: “Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o, meglio, il suo management dice no, la sua casa discografica, per il momento, non rilascerà interviste cosa si fa? Si dice, va bene. Non puoi tu condannare perché tu vuoi soddisfare (con un gesto indica i soldi, ndr) il tuo desiderio di non so cosa”.