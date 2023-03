La fine di un’epoca? Più che un passo indietro, un passo di lato. Dopo diciassette anni Alfonso Signorini non è più il direttore responsabile del settimanale “Chi“, lo annuncia Mondadori in una nota spiegando contestualmente che alla direzione del giornale approda Massimo Borgnis.

“Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera. Signorini manterrà un costante impegno su Chi, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore editoriale“, spiega il gruppo editoriale guidato da Marina Berlusconi.

Un cambio di gerarchie all’interno del giornale e un nuovo progetto nel mondo del management: “Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio Dna, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Massimo Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazine di proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo”, commenta Signorini.

“Siamo orgogliosi di poter affidare ad Alfonso Signorini, punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia, una sfida

che lo vedrà impegnato nella creazione e nello sviluppo di una talent agency del Gruppo, in cui potrà mettere a frutto la

profonda conoscenza del mondo dello spettacolo, misurandosi in un ruolo manageriale”, dichiara Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media. Proprio negli ultimi mesi Signorini si era mostrato particolarmente attivo sui social, soprattutto su TikTok, ora la nuova sfida. Signorini è impegnato da tempo in tv, dal 2020 promosso alla conduzione del “Grande Fratello Vip“, dove con molta probabilità tornerà in onda anche dal prossimo settembre con una nuova edizione su Canale 5.