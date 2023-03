Era il 2010 quando un paparazzo immortalava i due campioni del calcio Gerard Piqué e Zlatan Ibrahimovic in atteggiamento decisamente intimo, intenti a parlare tenendosi per mano nel parcheggio del quartier generale del Barcellona, la squadra dove all’epoca giocavano insieme. Neanche a dirlo, all’epoca lo scatto fece il giro del mondo, suscitando non pochi commenti: ora, 13 anni dopo e nel pieno del ciclone mediatico per il turbolento divorzio da Shakira, Piquè è tornato a parlare della vicenda, chiarendo per la prima volta come sono andate davvero le cose. Lo ha fatto durante una diretta streaming della Kings League, rispondendo ad una provocazione del famoso streamer spagnolo Ibai Llanos, che ha ritirato fuori la foto in questione: “Ti sei baciato in bocca con Zlatan a quel tempo, possiamo lasciare che l’amore scorra, per favore? Dai, dicci la verità“.

Così, tra le risate degli altri ospiti in collegamento, l’ex calciatore ha ricostruito come sono andate le cose: “In quella foto siamo nel parcheggio del club – ha iniziato a raccontare – la mia macchina e la stampa sono lì. Avrei potuto baciare in bocca Zlatan, ma non l’avrei certo fatto nel parcheggio del club! Capite cosa voglio dirvi, la foto è totalmente fuori contesto”. “Ma poi soprattutto la reazione di Zlatan. Il giorno dopo esce dalla Ciudad Deportiva e tutti i paparazzi lo aspettano – ha continuato Piqué, ricordando quanto Ibrahimovic si fosse irritato per i commenti – Zlatan è in macchina e all’uscita ci sono i giornalisti delle trasmissioni di gossip, Telecinco compreso. Gli mettono il microfono, lui abbassa il finestrino e il giornalista ne approfitta per chiedergli cosa è successo. Lui dice: ‘Vieni a casa mia con tua sorella e ti faccio vedere che non sono gay'”.