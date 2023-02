È “grato ed emozionato” di “questo merito gigantesco” l’attore Davide Devenuto, 50 anni, meglio noto al grande pubblico per il ruolo di Andrea Pergolesi in ‘Un posto al sole‘: il presidente Sergio Mattarella gli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in qualità di fondatore e presidente dell’organizzazione di volontariato SpesaSospesa.org. Un’onorificenza ricevuta “per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio”.

“È un’emozione gigantesca, tremo, ho i brividi. E’ arrivata dal buio come dicono gli americani. Sono assolutamente sorpreso, mi hanno annunciato la cosa ieri, anticipandola dall’Ufficio del Quirinale e pensavo fosse la redazione di Scherzi a parte“, ha confidato Devenuto all’Ansa. L’attore è, tra l’altro, il compagno di Serena Rossi, con cui ha avuto il piccolo Diego. Questo è un merito, sottolinea ancora, “che non mi posso prendere da solo. Devo condividerlo con tutti quelli del team e non solo. Siamo sei persone ma abbiamo fatto un’attività di distribuzione su tutto il territorio nazionale di oltre 105 milioni di pasti equivalenti. Ci sono tante associazioni di volontari con cui collaboriamo, tante aziende, sono più di 400 quelle che hanno donato prodotto messo a disposizione sulla piattaforma e disponibile per le associazioni. Abbiamo raccolto più di un milione di euro. Il mio merito è una minima percentuale. Non è falsa modestia, ma la sensazione reale che provo” sottolinea Devenuto.

Ma come è nata l’idea di SpesaSospesa? “Eravamo in lockdown, era il 15 marzo del 2020 e al telefono con un mio amico ci siamo detti che non potevamo rimanere così, fermi con le mani in mano mentre tutto era preoccupante intorno a noi. Abbiamo cercato di mettere insieme i pezzi di questo progetto coinvolgendo prima gli amici di Regusto che hanno la piattaforma tecnologica che rende possibile questo scambio di prodotti in eccedenza e poi tanti partner, il sindaco De Magistris che ci ha dato il patrocinio del Comune di Napoli immediatamente. È stata un’ulteriore iniezione di fiducia. Poi abbiamo iniziato collaborazioni con Perugia, Alessandria, Milano, Roma. E’ stato un pezzo alla volta, con tante competenze diverse” racconta.

“I margini di crescita sono enormi perché creare valore da un potenziale spreco per aiutare famiglie in difficoltà è un progetto che può non finire mai e che può vivere anche senza le donazioni con uno sforzo economico minimo perché crea valore” spiega Devenuto che abbiamo visto anche in ‘L’ispettore Coliandro’, ‘Ho sposato uno sbirro’, ‘Rex’ e ‘Rocco Schiavone’, ma in questo momento non sta lavorando come attore. L’ultima serie è stata ‘Mina Settembre‘. “Mi è piaciuto perché è stata l’occasione di lavorare con Serena che è la mia compagna e quindi c’è sempre un pò di divertimento in più per questo. E’ stata un successo tv, ma non sono proprio innamoratissimo del mio personaggio perché è troppo buono, educato, gentile, vorrei fare un pò più personaggi stronzi“, scherza. “Ho una mia piccola casa di produzione con cui sto portando avanti dei progetti soprattutto di documentari in questo momento e poi lavoro con SpesaSospesa, faccio la mia parte quotidiana e vado avanti”, conclude.