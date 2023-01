Dopo ben 5 anni di stop, Beyoncé torna a cantare e lo fa tenendo un concerto privato che le ha fatto fatturare 330mila euro al minuto. Niente male!

Durante la serata di ieri, l’ex voce e fondatrice del gruppo Destiny’s Child, si è esibita in un concerto privato super esclusivo. La location scelta è stato il palco del teatro all’interno dell’Hotel di lusso Atlantis The Royal, a Dubai. Super è stato pure il suo ingaggio. Beyoncé ha infatti guadagnato, per cantare un’ora e mezza, ben 24 milioni di euro (circa 330mila euro al minuto). Una cifra da capogiro che ha fatto un po’ discutere. Non solo. Chi ha partecipato allo show non ha neanche potuto usare il proprio telefono cellulare per realizzare foto o video.

Nonostante le richieste di non fare foto e video, qualcuno è riuscito comunque a catturare alcuni attimi dello show e postarlo poi sui social. Da alcuni video è possibile notare una Beyoncé in grandissima forma, con un vestito corto sui colori rosso (quasi rosa) e oro che ‘cammina sull’acqua’. Viene poi, a fine esibizione, innalzata da una pedana che la porta in alto tra fuochi d’artificio, giochi d’acqua e urla dei fan presenti. Sullo sfondo la gigantesca riproduzione della Scuola di Atene, dipinto realizzato da Raffaello. Una chiara allusione, questa, che rimanda immediatamente al titolo dell’ultimo album della popstar Renaissance. Uscito lo scorso luglio a distanza di sei anni dal precedente Lemonade, ha riscosso moltissimo successo soprattutto alcuni dei singoli presenti nel cd, come Cuff it o Break My Soul. Brani che nel giro di pochissimo tempo hanno raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e sui social.

Es evidente que Beyoncé YA SABE que es una deidad. pic.twitter.com/076kmAqtmI — MISS HONEY ♍︎ ???????? (@EseDeLaBarba) January 22, 2023