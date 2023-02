È partito da piazzale Loreto a Milano il corteo promosso dai Cobas insieme ad altre realtà associative e ai centri sociali per protestare contro il governo, il caro vita, le morti sul lavoro e la guerra. Sono alcune centinaia, circa 300, i manifestanti che stanno sfilando lungo via Padova con lo striscione ‘Lotta di Classe. Contro guerra, carovita e governo’. Il corteo autorizzato dalla questura dovrebbe concludersi dopo 3 chilometri, al Parco Adul Belakhdim. I manifestanti urlano slogan contro il governo di Giorgia Meloni e contro la premier. Nel corteo dei Cobas è atteso uno spezzone in solidarietà di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis a cui ieri la Cassazione ha rigettato la richiesta di revoca del carcere duro. Lo spezzone di corteo in sua solidarietà è stato annunciato negli scorsi sulle pagine social di realtà della galassia anarchica come Galipettes Milano.