“L’Ucraina ha ispirato e unito il mondo” e “non si fermerà fino a quando gli assassini russi non saranno puniti, dal tribunale internazionale, dal giudizio di Dio, dai nostri soldati o da tutti insieme”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso trasmesso sui social in occasione del primo anniversario dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. “Nove anni fa il vicino è diventato aggressore, un anno fa l’aggressore è diventato carnefice”, ha aggiunto.