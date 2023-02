La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina, a pochi giorni dall’anniversario dello scoppio della guerra. La premier visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi di Kiev dove i russi uccisero centinaia di civili, e nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sono onorata, doveroso essere qui. Era giusto e necessario esserci”, ha detto la presidente del Consiglio scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev. La premier, sorridente, è stata accolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel. Nello specifico, Meloni è stata accolta dalla delegazione del governo ucraino con un mazzo di rose, da una rappresentanza dell’Ambasciata italiana e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.