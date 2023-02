Cosa non si fa per amore dei fan. Nelle scorse ore Harry Styles si è esibito all’HBF Park di Perth, in Australia, per il suo “Love On Tour”. Su invito della folla adorante l’artista si è sottoposto al rituale dell'”humble shoey“. Di che cosa si tratta? Di bere da una scarpa. A un certo punto del live l’ex One Direction ha dato ascolto alle grida del pubblico (“Tocca a te! Tocca a te!”) e facendosi coraggio si è tolo la scarpa da tennis riempiendola probabilmente di acqua. Sotto lo sguardo divertito della band, Harry ha quindi bevuto dalla propria scarpa osservando: “Questa è una delle tradizioni più disgustose che abbia mai visto“. E ancora: “Mi sento una persona diversa. Mi vergogno di me stesso. È una cosa molto personale. Un momento davvero intimo da condividere con così tante persone […] Ne discuterò a lungo con il mio terapista. A lungo”.