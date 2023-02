C’è una svolta nel processo che vede imputato l’attore Alec Baldwin per la morte dell’assistente alla fotografia Halyna Hutchins sul set del film “Rust”. Secondo i nuovi documenti del tribunale resi pubblici dai media americani, i pubblici ministeri del tribunale di Santa Fe, nel New Mexico, hanno rinunciato alla possibilità di un aumento della pena massima a 5 anni perché è emersa un’irregolarità procedurale. È stata accolta così l’obiezione degli avvocati dell’attore-produttore che si erano precedentemente opposti all’eventualità affermando che sarebbe stato incostituzionale perché si sarebbe utilizzata una norma aggiunta dopo la sparatoria, avvenuta nell’ottobre 2021: “I pubblici ministeri hanno commesso un errore legale di base accusando Baldwin di un’aggravante che non esisteva alla data dell’incidente”, hanno spiegato i legali.

Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, supervisore delle armi sul set del film “Rust”, sono stati accusati il mese scorso di omicidio colposo involontario nella sparatoria in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, sul set, in un ranch alla periferia di Santa Fe. Le autorità hanno detto che Baldwin stava puntando una pistola contro Hutchins quando la pistola ha sparato, uccidendola e ferendo il regista Joel Souza. La produzione di “Rust” dovrebbe riprendere questa primavera, dopo essere stata interrotta in seguito alla tragedia. Rust Movie Productions ha detto che il vedovo di Hutchins, Matthew Hutchins, sarà il nuovo produttore esecutivo del film con Blanca Cline come nuova direttrice della fotografia. Rust Movie Productions ha dichiarato la scorsa settimana che un documentario correlato descriverà in dettaglio il completamento del film e la vita di Halyna Hutchins. Souza tornerà come regista quando la produzione riprenderà, anche se non è chiaro in quale Stato si svolgeranno le riprese.