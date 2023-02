Da renziano che non ce l’ha fatta a ritornare in Parlamento per la terza legislatura, a segretario generale della Regione Sardegna per nomina dello stesso governatore del centrodestra Christian Solinas. L’avvocato Giuseppe Luigi Cucca, storico esponente del Partito democratico e passato nel 2019 a Italia viva, dopo lo stop per la mancata rielezione torna in politica. E lo fa con un incarico fiduciario che gli ha assegnato lo stesso Solinas.

Cucca ha esordito come consigliere comunale a Nuoro per il Partito popolare italiano, con l’amministrazione di Mario Zidda. Nel 2004 è eletto in Consiglio regionale e arriva a ricoprire la carica di vice presidente dell’Assemblea. La prima volta a Palazzo Madama è stata nel 2013 e qui è stato capogruppo dem nella giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari. Sul fronte del partito Cucca è stato segretario regionale dei Democratici, eletto nelle Primarie del 2017. Nel 2018 venne rieletto in Parlamento e, un anno dopo, seguì Renzi in Italia viva. L’avvocato succede a Francesco Scano, il primo segretario generale della Regione dopo l’istituzione del ruolo di super manager con la legge 107 del centrodestra. Scano, nominato nel luglio del 2021, era presidente della Seconda sezione civile del Tar Sardegna in pensione e ha dovuto lasciare l’incarico un anno dopo per la legge sui trattamenti in quiescenza