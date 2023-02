Calci, pugni e spintoni. Quattro persone con un ragazzino a terra, tra le urla degli amici e i tentativi di un’insegnante di fermarli. È accaduto davanti al liceo classico Michelangelo di Firenze, in via colonna. Secondo la questura, che he visionato il video diffuso sui social, si tratta di uno “scontro tra giovani appartenenti a fronti politici opposti”. Da quanto è stato spiegato dalla dirigente scolastica, Rita Gaeta, a essere aggrediti sono stati due studenti maggiorenni che fanno parte del Collettivo Sum del liceo. “Chi fossero gli altri” esterni, dice, “non lo so”. L’ipotesi, anche da ciò che si può sentire nel video, è che gli aggressori siano militanti di estrema destra. Accertamenti sono in corso da parte della Digos: in corso di identificazione 4-5 giovani.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Un’aggressione squadrista di questa gravità e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile. Ho parlato con il questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. Firenze e la scuola non meritano violenze del genere”