È Linkiesta con Guia Soncini a dare di nuovo notizie fresche fresche sul gossip del momento. In un lungo articolo, la giornalista sottolinea come Fedez e Chiara Ferragni vivano ancora sotto lo stesso tetto ma aggiunge: “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”. Stando a questa ricostruzione, la situazione tra i Ferragnez non sarebbe rosea, a dire poco. Ieri il portale Whoopsee ha pubblicato le foto della coppia paparazzata in centro a Milano. Secondo un follower dell’esperta di gossip (già) Deianira Marzano, le foto sarebbero state scatattate davanti allo studio del loro avvocato.

Al momento l’unica attiva sul fronte social è Ferragni. Uno per altro si chiede, può “abbandonarli”? Essendo base della sua attività imprenditoriale, può bloccare le pubblicazioni? Tra le stories, la pubblicità a una nota macchina per il caffè, i figli, tanti mazzi di rose, la canzone di Tananai (il cantante e Fedez sono legati dall’Eclectic Music Group, società editoriale e di management) e non manca un post sui saldi del brand dell’imprenditrice, “gli ultimi disponibili”. Il marito Fedez tace. Può la scenetta di Sanremo aver fatto scattare una crisi senza ritorno? Domanda che in molti, moltissimi si fanno. Piaccia o no, le vicende dei Ferragnez tengono incollati alle pagine migliaia di lettori. Gli stessi che li guarderanno su Amazon Prime. Quando la seconda stagione del racconto delle loro vite uscirà, prima o poi.

Noi di FQMagazine abbiamo provato a contattare l’ufficio stampa della piattaforma di streaming ma senza avere alcuna risposta.