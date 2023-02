San Valentino è da sempre la giornata più romantica dell’anno. Molte coppie festeggiano e decidono di postare sui social foto tenere con le dolci metà. A farlo è stata anche Emily Ratajkowski la quale ha usato la festa degli innamorati per rendere ufficiale la sua relazione con Eric Andrè. Uno scatto piccante che non è passato inosservato.

“Buon San Valentino”, poche semplici parole che fanno da corredo a due foto molto intime di Emily e la sua nuova fiamma Eric Andrè. Le voci su una loro frequentazione circolavano già da qualche settimana ma nulla era stato reso ufficiale, fino a due giorni fa. Il post non è stato pubblicato dalla modella e influencer ma da Eric, attore e conduttore televisivo. Nelle immagini si vede lui sul divano completamente nudo (con un cuoricino per coprire le parti intime)​ con in mano un bicchiere di vino rosso e i vestiti sul pavimento. Lei invece è sullo sfondo, riflessa nello specchio, con solo un reggiseno rosso che la copre, mentre scatta la foto che in pochissimi minuti è diventata virale. Un post che ha lasciato tutti senza parole sia per la rivelazione della storia che per la foto in sé.